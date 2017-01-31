П'ятьох поранених та травмованих бійців АТО доставили до Дніпра - лікар
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 січня. УНН. До Дніпра доставили п'ять поранених та травмованих бійців АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив головний лікар ОКЛ імені Мечнікова Сергій Риженко.
За словами медика, троє бійців поранені, їх стан - важкий, ще двоє - травмовані.
"Всі перебувають у реанімації. Двох постраждалих готують до операції. У першого - снайперське поранення у груди, у іншого - поранення живота, грудної клітини, розірвана рука", - повідомив С.Риженко.
Лікар також повідомив, що серед потерпілих двоє з Авдіївки, двоє зі Світлодарської дуги, а один - із Попасної.
Нагадаємо, з початку доби в зоні проведення АТО двоє українських військових поранено та ще двоє травмовано.