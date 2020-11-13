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Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
15:53 • 65 просмотра

Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Пятница 13-е: в Киеве произошло очередное ДТП с травмированными

Пятница 13-е: в Киеве произошло очередное ДТП с травмированными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Броварском проспекте столицы произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с травмированными. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.

"Очередное нарушение, которое привело к ДТП с травмированными. На Броварском проспекте водитель "Honda" совершил рискованный маневр и не справился с управлением. В результате наезда на бордюрный камень автомобиль вылетел на газон", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что наставник "Honda" получил телесные повреждения, его госпитализировали медики.

"Подчеркиваем, будьте осмотрительны за рулем, ведь безопасность на дороге зависит от каждого ее участника", - заявили в полиции.

На данный момент информации о производстве нет.

Добавим, что сегодня, около 8:00 в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил четырех пешеходов, двое из которых скончались.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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