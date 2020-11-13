Пятница 13-е: в Киеве произошло очередное ДТП с травмированными
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Броварском проспекте столицы произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с травмированными. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"Очередное нарушение, которое привело к ДТП с травмированными. На Броварском проспекте водитель "Honda" совершил рискованный маневр и не справился с управлением. В результате наезда на бордюрный камень автомобиль вылетел на газон", - сообщили правоохранители.
Отмечается, что наставник "Honda" получил телесные повреждения, его госпитализировали медики.
"Подчеркиваем, будьте осмотрительны за рулем, ведь безопасность на дороге зависит от каждого ее участника", - заявили в полиции.
На данный момент информации о производстве нет.
Добавим, что сегодня, около 8:00 в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил четырех пешеходов, двое из которых скончались.