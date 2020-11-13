П'ятниця 13-те: у Києві сталася чергова ДТП з травмованими

“Чергове порушення, яке призвело до ДТП з травмованими. На Броварському проспекті водій “Honda” здійснив ризиковий маневр та не впорався з керуванням. У результаті наїзду на бордюрний камінь автівка вилетіла на газон”, - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що керманич “Honda” отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували медики.

“Наголошуємо, будьте обачні за кермом, адже безпека на дорозі залежить від кожного її учасника”, - заявили в поліції.

Наразі інформації про провадження немає.

Додамо, що сьогодні, близько 8:00 у столиці автомобіль служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив чотирьох пішоходів, двоє з яких померли.