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П'ятниця 13-те: у Києві сталася чергова ДТП з травмованими

П'ятниця 13-те: у Києві сталася чергова ДТП з травмованими

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Броварському проспекті столиці сталася чергова дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.

“Чергове порушення, яке призвело до ДТП з травмованими. На Броварському проспекті водій “Honda” здійснив ризиковий маневр та не впорався з керуванням. У результаті наїзду на бордюрний камінь автівка вилетіла на газон”, - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що керманич “Honda” отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували медики.

“Наголошуємо, будьте обачні за кермом, адже безпека на дорозі залежить від кожного її учасника”, - заявили в поліції.

Наразі інформації про провадження немає.

Додамо, що сьогодні, близько 8:00 у столиці автомобіль служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив чотирьох пішоходів, двоє з яких померли.

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