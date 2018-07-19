Пять стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Пять стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Европейского совета.
"Страны-кандидаты в члены ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия, а также Украина и Грузия, присоединяются к этой декларации. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала принятому Советом ЕС решению", - сообщили в Евросовете.
"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.
Напомним, 18 июня Совет ЕС продлил действие санкций в отношении продукции происхождением из Крыма или Севастополя, в ответ на незаконную аннексию полуострова. Совет ЕС продлил существующие ограничительные меры до 23 июня 2019 года.