П'ять країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. П'ять країн, у тому числі Україна, приєдналися до санкцій ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя. Про це УНН повідомили у прес-службі Європейської ради.
"Країни-кандидати у члени ЄС Чорногорія і Албанія, а також Норвегія, а також Україна і Грузія, приєднуються до цієї декларації. Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала прийнятому Радою ЄС рішенню", - повідомили у Єврораді.
"Європейський Союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС продовжила дію санкцій щодо продукції походженням з Криму або Севастополя, у відповідь на незаконну анексію півострова. Рада ЄС продовжила існуючі обмежувальні заходи до 23 червня 2019 року.