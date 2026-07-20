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Нетрезвым насмерть сбил подростка-велосипедиста и влетел в учебный автомобиль: в Киеве водитель BMW получил подозрение

Киев • УНН

 • 470 просмотра

27-летний водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП на Бориспольском шоссе, погиб 17-летний велосипедист. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Нетрезвым насмерть сбил подростка-велосипедиста и влетел в учебный автомобиль: в Киеве водитель BMW получил подозрение

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему водителю автомобиля BMW, который подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, авария произошла 18 июля около 15:30 на Бориспольском шоссе. Водитель BMW двигался из Киева в направлении села Счастливое. Во время обгона другого автомобиля справа он выехал на обочину, обозначенную сплошной линией дорожной разметки, где ехали двое велосипедистов – 44-летний мужчина и его 17-летний сын.

В результате наезда несовершеннолетний велосипедист погиб на месте от полученных травм. Его отец с травмами был госпитализирован. После столкновения BMW также врезался в учебный автомобиль KIA Rio.

В полиции Киева отметили, что правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка с помощью прибора "Драгер" показала 0,32 промилле алкоголя в его организме.

После аварии мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина в статусе "СЗЧ", которого везли на судебное заседание02.07.26, 15:54 • 2601 просмотр

Андрей Тимощенков

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
Дарницкий район
Киев