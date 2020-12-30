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Путин подписал закон о возвращении в Россию вытрезвителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в РФ системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации, передает УНН.

Путин подписал закон о возвращении в Россию вытрезвителей

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. С этого срока российские правоохранители смогут доставлять людей, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные организации.

Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, власти регионов получат право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

Система вытрезвителей была создана в СССР в 1930-1940-х годах. В России их отменили после того, как в 2011 году был принят закон “О полиции”, согласно которому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны доставлять в больницы.

В Украине же принято решение о закрытии всех вытрезвителей в 1999 году.

Ранее УНН сообщал, что нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.

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