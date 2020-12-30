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Путін підписав закон про повернення до Росії витверезників

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про створення в РФ системи витверезників. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації, передає УНН.

Путін підписав закон про повернення до Росії витверезників

Закон вступає в силу з 1 січня 2021 року. З цього терміну російські правоохоронці зможуть доставляти людей, що знаходяться в громадських місцях у стані алкогольного, наркотичного чи іншого токсичного сп'яніння в спеціалізовані організації.

Як говорилося в пояснювальній записці до законопроекту, влада регіонів отримає право створювати витверезники, в тому числі на основі державно-приватного або муніципальної-приватного партнерства.

Система витверезників була створена в СРСР в 1930-1940-х роках. У Росії їх скасували після того, як в 2011 році був прийнятий закон «Про поліцію», за яким громадян в стані сильного алкогольного сп'яніння повинні доставляти в лікарні.

В Україні ж ухвалено рішення про закриття всіх витверезників у 1999 році.

Раніше УНН повідомляв, що нижня палата російського парламенту на засіданні 22 грудня прийняла в третьому, заключному читанні законопроект, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники

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