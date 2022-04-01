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путин не застанет окончания войны в Украине, его может убить собственное окружение – экс-офицер разведки Британии

Киев • УНН

 • 177859 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Бывший офицер британской разведки MI6 Кристофер Стил предполагает, что диктатор российской федерации владимир путин не застанет заключения мирного договора после окончания войны против Украины, поскольку его окружение может убить или отстранить от власти. Об этом сообщает со ссылкой на Sky News.

путин не застанет окончания войны в Украине, его может убить собственное окружение – экс-офицер разведки Британии

Цитата

"Я не вижу, как мы можем доверять путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела и переговоры в дальнейшем", - заявил Стол.

Детали 

Бывший офицер британской разведки считает, что война в Украине закончится каким-то соглашением, но путин не застанет этого момента, поскольку его устранит собственное окружение.

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но до этого соглашения еще далеко, и я считаю, что в нем, скорее всего, не будет владимира путина. Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", - отметил Стол.

Добавим 

По информации СМИ, президент россии владимир путин в феврале сменил примерно 1000 персональных сотрудников и ассистентов. Он боится, что его могут отравить.

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