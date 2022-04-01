путин не застанет окончания войны в Украине, его может убить собственное окружение – экс-офицер разведки Британии

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"Я не вижу, как мы можем доверять путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела и переговоры в дальнейшем", - заявил Стол.

Детали

Бывший офицер британской разведки считает, что война в Украине закончится каким-то соглашением, но путин не застанет этого момента, поскольку его устранит собственное окружение.

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но до этого соглашения еще далеко, и я считаю, что в нем, скорее всего, не будет владимира путина. Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", - отметил Стол.

Добавим

По информации СМИ, президент россии владимир путин в феврале сменил примерно 1000 персональных сотрудников и ассистентов. Он боится, что его могут отравить.