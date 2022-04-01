путін не застане закінчення війни в Україні, його може вбити власне оточення – ексофіцер розвідки Британії

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"Я не бачу, як ми можемо довіряти путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи та переговори надалі", - заявив Стіл.

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Колишній офіцер британської розвідки вважає, що війна в Україні закінчиться якоюсь угодою, але путін не застане цього моменту, оскільки його усуне власне оточення.

"Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але до цієї угоди ще далеко, і я вважаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна. Думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбито своїми людьми", - зазначив Стіл.

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За інформацією ЗМІ, президент росії володимир путін у лютому змінив приблизно 1000 персональних співробітників та асистентів. Він боїться, що його можуть отруїти.