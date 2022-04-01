путін не застане закінчення війни в Україні, його може вбити власне оточення – ексофіцер розвідки Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Колишній офіцер британської розвідки MI6 Крістофер Стіл припускає, що диктатор російської федерації володимир путін не застане укладення мирної угоди після закінчення війни проти України, оскільки його оточення може вбити або усунути від влади. Про це повідомляє з посиланням на Sky News.
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"Я не бачу, як ми можемо довіряти путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи та переговори надалі", - заявив Стіл.
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Колишній офіцер британської розвідки вважає, що війна в Україні закінчиться якоюсь угодою, але путін не застане цього моменту, оскільки його усуне власне оточення.
"Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але до цієї угоди ще далеко, і я вважаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна. Думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбито своїми людьми", - зазначив Стіл.
Додамо
За інформацією ЗМІ, президент росії володимир путін у лютому змінив приблизно 1000 персональних співробітників та асистентів. Він боїться, що його можуть отруїти.