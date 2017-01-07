Пунктами обогрева во Львове за сутки воспользовались почти 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. За последние сутки пунктами обогрева воспользовалось почти 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
В связи со значительным похолоданием, во Львове круглосуточно дежурят наряды полиции и Муниципальной дружины, работают пункты обогрева, обеспечен усиленный режим дежурства в двух базовых больницах города. К владельцам заведений общественного питания и всех общественных организаций обращаются с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и помогать людям согреться.
В течение 5-8 января круглосуточно работают три пункта обогрева: на ул. Кирилловской, 3А (Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан), на ул. Сербской, 15 (в помещении ЛКП "Старый Львов") и на ул. И. Франко, 56 (монастырь святого Климента ордена Редемптористов).
Поэтому за последние сутки пунктом обогрева в монастыре святого Климента ордена Редемптористов воспользовались 10 человек. За сегодня было 4 посетителя.
"Ночью у нас было 56 человек. Днем часть из них осталась, часть - ушла. Очень актуальным сейчас для Центра является мужская обувь, теплые куртки, белье, носки. Если кто-то имеет возможность помочь, просим обращаться на ул. Кирилловская, 3а", - отметил Александр Бородин, директор Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан.
Как рассказал Андрей Зозуля, заместитель председателя Галицкой РА, пунктом обогрева на ул. Сербской сегодня ночью воспользовалось 2 человека. В течение дня было 2 посетителя.
Напомним, также для всех, кто нуждается в согреться - с 9:00 до 18:00 открыты первые этажи школ - в каждом районе по одной школе:
в Галицком районе - школа № 9, ул. Н. Коперника, 40
в Лычаковском районе - ДДЮТ Лычаковского района, ул. Лычаковское, 99
в Железнодорожном районе - школа № 15, ул. Патона, 7
в Сиховском районе - школа № 84, ул. Зубривская, 30
в Шевченковском районе - школа № 22, ул. Химическая, 7
во Франковском районе - школа № 83, ул. Ивана Пулюя, 16.
В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, жителей и всех неравнодушных львовян, гостей города просят сообщать на горячую линию города по короткому номеру 15-80, особенно если видят бездомных.