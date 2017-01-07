Пунктами обігріву у Львові за добу скористались майже 100 осіб

У зв’язку із значним похолоданням, у Львові цілодобово чергують наряди поліції та Муніципальної дружини, працюють пункти обігріву, забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста. До власників закладів громадського харчування та усіх громадських організацій звертаються з проханням з розумінням поставитись до ситуації і допомагати людям зігрітись.

Впродовж 5-8 січня цілодобово працюють три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3А (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП “Старий Львів”) та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів).

Відтак, за останню добу пунктом обігріву у монастирі святого Климентія ордену редемптористів скористалось 10 осіб. За сьогодні було 4 відвідувачі.

“Вночі у нас було 56 осіб. Вдень частина з них залишилась, частина — пішла. Дуже актуальним зараз для Центру є чоловіче взуття, теплі куртки, білизна, шкарпетки. Якщо хтось має можливість допомогти, просимо звертатися на вул. Кирилівську, 3а”, — зазначив Олександр Бородін, директор Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян.

Як розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької РА, пунктом обігріву на вул. Сербській сьогодні вночі скористалось 2 особи. Протягом дня було 2 відвідувачів.

Нагадаємо, також для усіх, хто потребує зігрітись — з 9:00 до 18:00 відкриті перші поверхи шкіл — у кожному районі по одній школі:

у Галицькому районі — школа № 9, вул. М. Коперника, 40

у Личаківському районі — БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99

у Залізничному районі — школа № 15, вул. Патона, 7

у Сихівському районі — школа № 84, вул. Зубрівська, 30

у Шевченківському районі — школа № 22, вул. Хімічна, 7

у Франківському районі — школа № 83, вул. Івана Пулюя, 16.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних.