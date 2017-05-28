"ПСЖ" завоевал 11 в истории Кубок Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали минимальную победу над "Анжер" в финале Кубка Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Анжер" держал свои ворота «на замке» довольно долго и только в компенсированное время к встрече Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота - 1: 0.
Отметим, что "ПСЖ" выиграл Кубок Франции в рекордные 11-й раз и обошел по этому показателю "Марсель", который является десятикратным обладателем трофея.
Добавим, что по шесть раз Кубок Франции выигрывали "Сент-Этьен" и "Лилль", "Анже" ни разу не побеждал в турнире.