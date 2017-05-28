"ПСЖ" завоевал 11 в истории Кубок Франции

"Анжер" держал свои ворота «на замке» довольно долго и только в компенсированное время к встрече Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота - 1: 0.

Отметим, что "ПСЖ" выиграл Кубок Франции в рекордные 11-й раз и обошел по этому показателю "Марсель", который является десятикратным обладателем трофея.

Добавим, что по шесть раз Кубок Франции выигрывали "Сент-Этьен" и "Лилль", "Анже" ни разу не побеждал в турнире.