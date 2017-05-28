"ПСЖ" завоював 11 в історії Кубок Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Футболісти “Парі Сен-Жермен” здобули мінімальну перемогу над “Анжером” в фіналі Кубка Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
“Анжер” тримав свої ворота “на замку” доволі довго і лише в компенсований час до зустрічі Ісса Сіссоко зрізав м’яч у свої ворота — 1:0.
Зазначимо, що “ПСЖ” виграв Кубок Франції в рекордний 11-й раз і обійшов за цим показником “Марсель”, який є десятикратним володарем трофея.
Додамо, що по шість разів Кубок Франції вигравали “Сент-Етьєн” і “Лілль”, “Анже” жодного разу не перемагав в турнірі.