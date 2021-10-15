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Психиатрическая экспертиза стрелка Конгсберг продлится месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Следователи в Норвегии предварительно классифицируется как террористический акт нападение с луком и стрелами, в результате которого в городе Конгсберг погибли пять человек. Как сообщила полиция в четверг, 14 октября, задержан подозреваемый - 37-летний датчанин Эспен Андерсен Б., известный власти как потенциально радикально настроен мусульманин, передает УНН.

Детали

Мотив нападающего остается неясным, поэтому власть инициировала психиатрическую экспертизу. Эта процедура началась 14 октября и может продолжаться несколько месяцев, указали в прокуратуре. Вопрос о психическом здоровье подозреваемого является одним из главных для следствия.

По данным полиции, подозреваемый на допросе признался, и власть придерживается мнения, что он действовал в одиночку. 15 октября судья примет решение о заключении подозреваемого под стражу.

В спецслужбах подтвердили, что подозреваемый в совершении преступления был им известен, но не предоставили никаких подробностей. По сообщениям СМИ, против него было вынесено два обвинительных приговора: в 2020 году ему запретили посещать двух родственников из-за угрозы убийством, а в 2012 году он был осужден за кражу со взломом и торговлю наркотиками. Друг детства Эспена Андерсена Б. рассказал норвежским СМИ, что еще в 2017 году информировал полицию о том, что его знакомый может быть опасен.

Пятеро погибших при нападении в Конгсберге

Накануне вечером мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил по меньшей мере пять человек и ранил еще двух в Конгсберге, расположенном в 80 км к северо-западу от Осло. Подозреваемый в совершении преступления был арестован через несколько минут после нападения.

Руководство норвежской полиции приказало выдать оружие всем своим сотрудникам. Большинство полицейских в Норвегии обычно не вооружены.

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