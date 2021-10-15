Психіатрична експертиза стрілка з Конгсберга триватиме місяці

Деталі

Мотив нападника залишається неясним, тому влада ініціювала психіатричну експертизу. Ця процедура почалася 14 жовтня і може тривати кілька місяців, вказали в прокуратурі. Питання про психічне здоров’я підозрюваного є одним з головних для слідства.

За даними поліції, підозрюваний на допиті зізнався, і влада дотримується думки, що він діяв сам. 15 жовтня суддя прийме рішення про укладення підозрюваного під варту.

У спецслужбах підтвердили, що підозрюваний у скоєнні злочину був їм відомий, але не надали ніяких подробиць. За повідомленнями ЗМІ, проти нього було винесено два звинувачувальні вироки: у 2020 році йому заборонили відвідувати двох родичів з-за погрози вбивством, а в 2012 році він був засуджений за крадіжку зі зломом і торгівлю наркотиками. Друг дитинства Еспена Андерсена Б. розповів норвезьким ЗМІ, що ще в 2017 році інформував поліцію про те, що його знайомий може бути небезпечний.

П’ятеро загиблих під час нападу в Конгсберзі

Напередодні ввечері чоловік, озброєний луком і стрілами, вбив щонайменше п’ять осіб і поранив ще двох у Конгсберзі, розташованому в 80 км на північний захід від Осло. Підозрюваний у скоєнні злочину був заарештований через кілька хвилин після нападу.

Керівництво норвезької поліції наказало видати зброю всім своїм співробітникам. Більшість поліцейських в Норвегії зазвичай не озброєні.