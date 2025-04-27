Прожила 529 дней на острове: миниатюрную таксу Валери, которая исчезла в Южной Австралии, спасатели нашли целой и невредимой

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат
Эксклюзив
05:03 • 8638 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 32288 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 49677 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 35784 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 89105 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 55659 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 47087 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 50124 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 53191 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 41620 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
6.6м/с
39%
757 мм
Популярные новости

Я должен рассказать миру историю ваших людей: режиссер клипов Nirvana и Metallica Сэмюэл Байер посетил Украину

26 апреля, 22:07 • 8062 просмотра

Сенатор США пригрозил россии новыми санкциями: "если не примет решение о честном, прочном мире"

26 апреля, 22:29 • 10597 просмотра

В Иране назвали вероятную причину мощного взрыва в порту, количество погибших и пострадавших возросло

26 апреля, 23:52 • 10180 просмотра

Соединенные Штаты обвиняют китайскую компанию, которая помогала рф в войне против Украины, в сотрудничестве с хуситами - WSJ

27 апреля, 01:03 • 11104 просмотра

Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

04:02 • 12839 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 89089 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 83846 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 113620 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 164451 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 325047 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 32273 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 30368 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 66982 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 58795 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 62814 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Прожила 529 дней на острове: миниатюрную таксу Валери, которая исчезла в Южной Австралии, спасатели нашли целой и невредимой

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Миниатюрная такса Валери, которая исчезла на острове Кенгуру в Австралии 529 дней назад, была найдена живой. Волонтеры потратили более 1000 часов на ее поиски.

Прожила 529 дней на острове: миниатюрную таксу Валери, которая исчезла в Южной Австралии, спасатели нашли целой и невредимой

После 529 дней исчезновения такса Валери была поймана на острове Кенгуру в Австралии. 

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Такса Валери, собака-беглец, пережила 529 дней в одиночестве в австралийской пустыне и наконец вернулась к своим хозяевам. Поиски собаки продолжались много месяцев, хотя сообщения о ее появлении поступали неоднократно.

Справочно

16 месяцев назад Джорджия Гарднер взяла свою карликовую таксу Валери в путешествие на остров Кенгуру у южного побережья Австралии. Но так случилось, что ее четвероногий друг сбежал. Джорджия и ее парень Джошуа Фишлок отдыхали с собакой в кемпинге, когда такса забрела в кусты и, впоследствии совсем исчезла. Хозяева безуспешно искали ее целую неделю.

Поиски продолжили специалисты из Kangala Wildlife Rescue

Служба спасения дикой природы Кангала рассказывает, что волонтеры использовали камеры наблюдения, ловушки с едой и немало терпения, чтобы наконец поймать Валери. Было потрачено более 1000 часов на поиски Валери, - люди, занимавшиеся этим делом, преодолели более 5000 км.

И наконец - это удалось. 

Kangala Wildlife Rescue с радостью сообщает об успешном спасении Валери, миниатюрной таксы, которая исчезла на острове Кенгуру 529 дней назад

 - написала команда спасателей в Facebook.

Что помогло в спасении таксы Валери

529 дней пребывания Валери в пустыне, где она пережила сильную жару и избегала ядовитых змей, частично завершились благодаря использованию футболки госпожи Гарднер для создания "запахового следа", ведущего к ловушке.

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты. 15.04.25, 15:21 • 151652 просмотра

В 15-минутном видео в социальных сетях Лиза Карран, директор Kangala Wildlife Rescue и ее муж объяснили, как произошло спасение.

Волонтерам пришлось ждать, пока Валери не окажется в нужной части ловушки и не успокоится достаточно, чтобы убедиться, что она не попытается убежать снова.

Она пошла прямо в задний угол, где мы ее и хотели видеть. Я нажал кнопку, и, к счастью, все сработало идеально

- сказал Карран.

"Я знаю, что люди были немного разочарованы, спрашивая: "Почему это так долго?" Но это то, что мы делали на заднем плане", – сказал он.

Госпожа Гарднер сказала в социальных сетях после долгожданного спасения Валери: "Для каждого, кто когда-либо терял домашнего питомца, ваши чувства справедливы и никогда не теряйте надежды.

"Иногда с хорошими людьми случаются хорошие вещи".

В Британии открыли центр спасения львов, эвакуированных с украинской границы26.03.25, 15:05 • 172424 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Австралия
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,019.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,800.47