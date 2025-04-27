Прожила 529 дней на острове: миниатюрную таксу Валери, которая исчезла в Южной Австралии, спасатели нашли целой и невредимой
Киев • УНН
Миниатюрная такса Валери, которая исчезла на острове Кенгуру в Австралии 529 дней назад, была найдена живой. Волонтеры потратили более 1000 часов на ее поиски.
После 529 дней исчезновения такса Валери была поймана на острове Кенгуру в Австралии.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Такса Валери, собака-беглец, пережила 529 дней в одиночестве в австралийской пустыне и наконец вернулась к своим хозяевам. Поиски собаки продолжались много месяцев, хотя сообщения о ее появлении поступали неоднократно.
Справочно
16 месяцев назад Джорджия Гарднер взяла свою карликовую таксу Валери в путешествие на остров Кенгуру у южного побережья Австралии. Но так случилось, что ее четвероногий друг сбежал. Джорджия и ее парень Джошуа Фишлок отдыхали с собакой в кемпинге, когда такса забрела в кусты и, впоследствии совсем исчезла. Хозяева безуспешно искали ее целую неделю.
Поиски продолжили специалисты из Kangala Wildlife Rescue
Служба спасения дикой природы Кангала рассказывает, что волонтеры использовали камеры наблюдения, ловушки с едой и немало терпения, чтобы наконец поймать Валери. Было потрачено более 1000 часов на поиски Валери, - люди, занимавшиеся этим делом, преодолели более 5000 км.
И наконец - это удалось.
Kangala Wildlife Rescue с радостью сообщает об успешном спасении Валери, миниатюрной таксы, которая исчезла на острове Кенгуру 529 дней назад
Что помогло в спасении таксы Валери
529 дней пребывания Валери в пустыне, где она пережила сильную жару и избегала ядовитых змей, частично завершились благодаря использованию футболки госпожи Гарднер для создания "запахового следа", ведущего к ловушке.
В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты. 15.04.25, 15:21 • 151652 просмотра
В 15-минутном видео в социальных сетях Лиза Карран, директор Kangala Wildlife Rescue и ее муж объяснили, как произошло спасение.
Волонтерам пришлось ждать, пока Валери не окажется в нужной части ловушки и не успокоится достаточно, чтобы убедиться, что она не попытается убежать снова.
Она пошла прямо в задний угол, где мы ее и хотели видеть. Я нажал кнопку, и, к счастью, все сработало идеально
"Я знаю, что люди были немного разочарованы, спрашивая: "Почему это так долго?" Но это то, что мы делали на заднем плане", – сказал он.
Госпожа Гарднер сказала в социальных сетях после долгожданного спасения Валери: "Для каждого, кто когда-либо терял домашнего питомца, ваши чувства справедливы и никогда не теряйте надежды.
"Иногда с хорошими людьми случаются хорошие вещи".
В Британии открыли центр спасения львов, эвакуированных с украинской границы26.03.25, 15:05 • 172424 просмотра