Прожила 529 дней на острове: миниатюрную таксу Валери, которая исчезла в Южной Австралии, спасатели нашли целой и невредимой

После 529 дней исчезновения такса Валери была поймана на острове Кенгуру в Австралии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Такса Валери, собака-беглец, пережила 529 дней в одиночестве в австралийской пустыне и наконец вернулась к своим хозяевам. Поиски собаки продолжались много месяцев, хотя сообщения о ее появлении поступали неоднократно.

Справочно

16 месяцев назад Джорджия Гарднер взяла свою карликовую таксу Валери в путешествие на остров Кенгуру у южного побережья Австралии. Но так случилось, что ее четвероногий друг сбежал. Джорджия и ее парень Джошуа Фишлок отдыхали с собакой в кемпинге, когда такса забрела в кусты и, впоследствии совсем исчезла. Хозяева безуспешно искали ее целую неделю.

Поиски продолжили специалисты из Kangala Wildlife Rescue

Служба спасения дикой природы Кангала рассказывает, что волонтеры использовали камеры наблюдения, ловушки с едой и немало терпения, чтобы наконец поймать Валери. Было потрачено более 1000 часов на поиски Валери, - люди, занимавшиеся этим делом, преодолели более 5000 км.

И наконец - это удалось.

Kangala Wildlife Rescue с радостью сообщает об успешном спасении Валери, миниатюрной таксы, которая исчезла на острове Кенгуру 529 дней назад - написала команда спасателей в Facebook.

Что помогло в спасении таксы Валери

529 дней пребывания Валери в пустыне, где она пережила сильную жару и избегала ядовитых змей, частично завершились благодаря использованию футболки госпожи Гарднер для создания "запахового следа", ведущего к ловушке.

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

В 15-минутном видео в социальных сетях Лиза Карран, директор Kangala Wildlife Rescue и ее муж объяснили, как произошло спасение.

Волонтерам пришлось ждать, пока Валери не окажется в нужной части ловушки и не успокоится достаточно, чтобы убедиться, что она не попытается убежать снова.

Она пошла прямо в задний угол, где мы ее и хотели видеть. Я нажал кнопку, и, к счастью, все сработало идеально - сказал Карран.

"Я знаю, что люди были немного разочарованы, спрашивая: "Почему это так долго?" Но это то, что мы делали на заднем плане", – сказал он.

Госпожа Гарднер сказала в социальных сетях после долгожданного спасения Валери: "Для каждого, кто когда-либо терял домашнего питомца, ваши чувства справедливы и никогда не теряйте надежды.

"Иногда с хорошими людьми случаются хорошие вещи".

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