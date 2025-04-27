Прожила 529 днів на острові: мініатюрну таксу Валері, яка зникла у Південній Австралії, рятувальники знайшли цілою та здоровою

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
05:03 • 10137 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 34586 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 50842 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 36795 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 90559 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 56056 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 47329 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50153 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 53261 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41644 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
6.9м/с
37%
757 мм
Популярнi новини

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

26 квітня, 22:29 • 11366 перегляди

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

26 квітня, 23:52 • 10961 перегляди

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

27 квітня, 01:03 • 11889 перегляди

російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли: аналіз ISW

27 квітня, 02:01 • 3722 перегляди

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

04:02 • 13632 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 90557 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 84496 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 114235 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 165039 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 325592 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 34582 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 30782 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 67360 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 59128 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 63141 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Прожила 529 днів на острові: мініатюрну таксу Валері, яка зникла у Південній Австралії, рятувальники знайшли цілою та здоровою

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Мініатюрна такса Валері, яка зникла на острові Кенгуру в Австралії 529 днів тому, була знайдена живою. Волонтери витратили понад 1000 годин на її пошуки.

Прожила 529 днів на острові: мініатюрну таксу Валері, яка зникла у Південній Австралії, рятувальники знайшли цілою та здоровою

Після 529 днів зникнення такса Валері була спіймана на острові Кенгуру в Австралії. 

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Такса Валері, собака-втікач, пережила 529 днів на самоті в австралійській пустелі і нарешті повернулася до своїх господарів. Пошуки собаки тривали багато місяців, хоча повідомлення про її появу надходили неодноразово.

Довідково

16 місяців тому Джорджія Гарднер взяла свою карликову таксу Валері в подорож на острів Кенгуру біля південного узбережжя Австралії. Але так сталося, що її чотирилапий друг втік. Джорджія та її хлопець Джошуа Фішлок відпочивали з собакою в кемпінгу, коли такса забрела в кущі і, згодом зовсім зникла. Господарі безуспішно шукали її цілий тиждень.

Пошуки продовжили фахівці з Kangala Wildlife Rescue

Служба порятунку дикої природи Кангала розповідає, що волонтери використовували камери спостереження, пастки з їжею та чимало терпіння, щоб нарешті спіймати Валері. Було витрачено понад 1000 годин на пошуки Валері, - люди, що займалися цією справою подолали понад 5000 км.

І нарешті - це вдалося. 

Kangala Wildlife Rescue з радістю повідомляє про успішний порятунок Валері, мініатюрної такси, яка зникла на острові Кенгуру 529 днів тому

 - написала команда рятувальників у Facebook.

Що допомогло у порятунку такси Валері

529 днів перебування Валері в пустелі, де вона пережила сильну спеку та уникала отруйних змій, частково завершилися завдяки використанню футболки пані Гарднер для створення "запахового сліду", що веде до пастки.

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати 15.04.25, 15:21 • 151652 перегляди

У 15-хвилинному відео в соціальних мережах Ліза Карран, директорка Kangala Wildlife Rescue та її чоловік пояснили, як відбувся порятунок.

Волонтерам довелося чекати, поки Валері не опиниться в потрібній частині пастки та не заспокоїться достатньо, щоб переконатися, що вона не спробує втекти знову.

Вона пішла прямо в задній кут, де ми її й хотіли бачити. Я натиснув кнопку, і, на щастя, все спрацювало ідеально

- сказав Карран.

"Я знаю, що люди були трохи розчаровані, запитуючи: "Чому це так довго?" Але це те, що ми робили на задньому плані", – сказав він.

Пані Гарднер сказала в соціальних мережах після довгоочікуваного порятунку Валері: "Для кожного, хто коли-небудь втрачав домашнього улюбленця, ваші почуття справедливі та ніколи не втрачайте надії.

"Іноді з хорошими людьми трапляються хороші речі".

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння26.03.25, 15:05 • 172424 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Австралія
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,071.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,803.13