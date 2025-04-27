Прожила 529 днів на острові: мініатюрну таксу Валері, яка зникла у Південній Австралії, рятувальники знайшли цілою та здоровою
Київ • УНН
Мініатюрна такса Валері, яка зникла на острові Кенгуру в Австралії 529 днів тому, була знайдена живою. Волонтери витратили понад 1000 годин на її пошуки.
Після 529 днів зникнення такса Валері була спіймана на острові Кенгуру в Австралії.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Такса Валері, собака-втікач, пережила 529 днів на самоті в австралійській пустелі і нарешті повернулася до своїх господарів. Пошуки собаки тривали багато місяців, хоча повідомлення про її появу надходили неодноразово.
Довідково
16 місяців тому Джорджія Гарднер взяла свою карликову таксу Валері в подорож на острів Кенгуру біля південного узбережжя Австралії. Але так сталося, що її чотирилапий друг втік. Джорджія та її хлопець Джошуа Фішлок відпочивали з собакою в кемпінгу, коли такса забрела в кущі і, згодом зовсім зникла. Господарі безуспішно шукали її цілий тиждень.
Пошуки продовжили фахівці з Kangala Wildlife Rescue
Служба порятунку дикої природи Кангала розповідає, що волонтери використовували камери спостереження, пастки з їжею та чимало терпіння, щоб нарешті спіймати Валері. Було витрачено понад 1000 годин на пошуки Валері, - люди, що займалися цією справою подолали понад 5000 км.
І нарешті - це вдалося.
Kangala Wildlife Rescue з радістю повідомляє про успішний порятунок Валері, мініатюрної такси, яка зникла на острові Кенгуру 529 днів тому
Що допомогло у порятунку такси Валері
529 днів перебування Валері в пустелі, де вона пережила сильну спеку та уникала отруйних змій, частково завершилися завдяки використанню футболки пані Гарднер для створення "запахового сліду", що веде до пастки.
В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати 15.04.25, 15:21 • 151652 перегляди
У 15-хвилинному відео в соціальних мережах Ліза Карран, директорка Kangala Wildlife Rescue та її чоловік пояснили, як відбувся порятунок.
Волонтерам довелося чекати, поки Валері не опиниться в потрібній частині пастки та не заспокоїться достатньо, щоб переконатися, що вона не спробує втекти знову.
Вона пішла прямо в задній кут, де ми її й хотіли бачити. Я натиснув кнопку, і, на щастя, все спрацювало ідеально
"Я знаю, що люди були трохи розчаровані, запитуючи: "Чому це так довго?" Але це те, що ми робили на задньому плані", – сказав він.
Пані Гарднер сказала в соціальних мережах після довгоочікуваного порятунку Валері: "Для кожного, хто коли-небудь втрачав домашнього улюбленця, ваші почуття справедливі та ніколи не втрачайте надії.
"Іноді з хорошими людьми трапляються хороші речі".
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння26.03.25, 15:05 • 172424 перегляди