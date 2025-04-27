Прожила 529 днів на острові: мініатюрну таксу Валері, яка зникла у Південній Австралії, рятувальники знайшли цілою та здоровою

Після 529 днів зникнення такса Валері була спіймана на острові Кенгуру в Австралії.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

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Такса Валері, собака-втікач, пережила 529 днів на самоті в австралійській пустелі і нарешті повернулася до своїх господарів. Пошуки собаки тривали багато місяців, хоча повідомлення про її появу надходили неодноразово.

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16 місяців тому Джорджія Гарднер взяла свою карликову таксу Валері в подорож на острів Кенгуру біля південного узбережжя Австралії. Але так сталося, що її чотирилапий друг втік. Джорджія та її хлопець Джошуа Фішлок відпочивали з собакою в кемпінгу, коли такса забрела в кущі і, згодом зовсім зникла. Господарі безуспішно шукали її цілий тиждень.

Пошуки продовжили фахівці з Kangala Wildlife Rescue

Служба порятунку дикої природи Кангала розповідає, що волонтери використовували камери спостереження, пастки з їжею та чимало терпіння, щоб нарешті спіймати Валері. Було витрачено понад 1000 годин на пошуки Валері, - люди, що займалися цією справою подолали понад 5000 км.

І нарешті - це вдалося.

Kangala Wildlife Rescue з радістю повідомляє про успішний порятунок Валері, мініатюрної такси, яка зникла на острові Кенгуру 529 днів тому - написала команда рятувальників у Facebook.

Що допомогло у порятунку такси Валері

529 днів перебування Валері в пустелі, де вона пережила сильну спеку та уникала отруйних змій, частково завершилися завдяки використанню футболки пані Гарднер для створення "запахового сліду", що веде до пастки.

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У 15-хвилинному відео в соціальних мережах Ліза Карран, директорка Kangala Wildlife Rescue та її чоловік пояснили, як відбувся порятунок.

Волонтерам довелося чекати, поки Валері не опиниться в потрібній частині пастки та не заспокоїться достатньо, щоб переконатися, що вона не спробує втекти знову.

Вона пішла прямо в задній кут, де ми її й хотіли бачити. Я натиснув кнопку, і, на щастя, все спрацювало ідеально - сказав Карран.

"Я знаю, що люди були трохи розчаровані, запитуючи: "Чому це так довго?" Але це те, що ми робили на задньому плані", – сказав він.

Пані Гарднер сказала в соціальних мережах після довгоочікуваного порятунку Валері: "Для кожного, хто коли-небудь втрачав домашнього улюбленця, ваші почуття справедливі та ніколи не втрачайте надії.

"Іноді з хорошими людьми трапляються хороші речі".

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