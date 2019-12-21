Пройти онлайн-курс или сходить на блошиный рынок: список вещей, которыми можно заняться зимой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Зима в этом году балует нас теплом, но дни все становятся все короче, солнца все меньше. В этот период особенно хочется порадовать себя или получить новый интересный опыт. УНН подготовили список дел, которыми можно заняться зимой как до Нового года, так и после него.

Сходите в спортзал. Физическая активность особенно важна зимой. Чтобы со спокойной совестью продолжать кушать сладенькое и лежать, укутавшись в теплый плед, нужны регулярные физические нагрузки. К тому же, после занятий спортом вырабатывается эндорфин.

Посетите баню или сауну. Когда как не зимой пойти в баню: хорошо прогреться, заказать чай с акациевым медом, заказать парение.

Посмотрите сериал. В холодный зимний вечер ничто так не радует, как интересный сериал и чашка чая.

Залейте каток. Порадуйте себя и детей во дворе, когда будет много снега. Можно залить каток, а можно ледяную горку. Всего пару ведер воды, а столько радости.

Сыграйте в настольную игру. Позовите друзей и проведите зимний вечер за интересной настольной игрой: “Монополия”, “Игра престолов”, “Взрывные котята”, “Серп”, “Доббль”, “Диксит” и еще сотни других вариантов на любой вкус и цвет.

Обязательно приготовьте глинтвейн, но не останавливайтесь на этом, ведь кроме него, можно также приготовить пунш или грог. Интернет подскажет, как сделать их максимально вкусными, пряными и ароматными.

Переберите теплую одежду. Да-да, этот пункт не совсем веселый, но с правильной музыкой и настроем, можно обнаружить, что вещи в шкафу упорядочиваются, а отдельная стопка вещей, с которыми вы готовы распрощаться — складывается.

Купите теплую пижаму. Кажется, тут даже объяснять ничего не нужно: веселую или просто плюшевую, классическую или в стиле кингуруми.

Заблудитесь в Pinterest. Это приложение однозначно подарит вам новогоднее настроение и вдохновение, ведь там полно идей, как украсить дом, что надеть и куда поехать.

Послушайте интересный онлайн-курс. Не переставайте получать новые знания даже в зимний период, когда рутина может быть особенно тягостной. Например, можно прослушать “Ускоренный курс мировой истории” — это познавательные короткие ролики, где за 10 минут рассказывают о промышленной революции или о монголах.

Сделайте уборку. Ведь уборка всегда помогает очистить не только помещение, но и голову от ненужных мыслей. Например, можно поубирать по японским принципам кайдзен.

Покормите птиц в парке или насыпьте еду в кормушку для них. Это отличное занятие для всей семьи. Кормушку можно сделать своими руками.

Испеките что-нибудь. О, этот приятный запах свежей сдобы.

Сходите в музей. В независимости от того, в каком городе вы живете, местному музею или выставке всегда будет, чем вас удивить. Зимой часто открывают тематические выставки.

Пройдитесь по антикварным магазинчикам и блошиным рынкам. Там можно найти интересные книги, открытки, игрушки, посуду и статуэтки.

Удалите с компьютера и смартфона ненужные приложения. Это позволит вам освободить место для массы классных фотографий с катков, театров, елок и баров.

УНН предлагает прочитать советы психолога, какие подарки дарить на Новый год близким и друзьям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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