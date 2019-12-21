Пройти онлайн-курс або сходити на блошиний ринок: список речей, якими можна зайнятися взимку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Зима в цьому році балує нас теплом, але дні все стають все коротшими, сонця все менше. У цей період особливо хочеться порадувати себе або отримати новий цікавий досвід. УНН підготували список справ, якими можна зайнятися взимку як до Нового року, так і після нього.

Сходіть в спортзал. Фізична активність дуже багато важить взимку. Щоб зі спокійною совістю продовжувати їсти солоденьке і лежати, загорнувшись в теплий плед, потрібні регулярні фізичні навантаження. До того ж, після занять спортом виробляється ендорфін.

Відвідайте лазню або сауну. Коли як не взимку піти в лазню: добре прогрітися, замовити чай з акацієвим медом, замовити паріння.

Подивіться серіал. У холодний зимовий вечір ніщо так не радує, як цікавий серіал і чашка чаю.

Залийте каток. Порадуйте себе і дітей у дворі, коли буде багато снігу. Можна залити ковзанку, а можна крижану гірку. Всього пару відер води, а стільки радості.

Зіграйте в настільну гру. Покличте друзів і проведіть зимовий вечір за цікавою настільною грою: “Монополія”, “Гра престолів”, “Вибухові кошенята”, “Серп”, “Доббль”, “Діксіт” і ще сотні інших варіантів на будь-який смак і колір.

Обов’язково приготуйте глінтвейн, але не зупиняйтеся на цьому, адже крім нього, можна також приготувати пунш або грог. Інтернет підкаже, як зробити їх максимально смачними, пряними і ароматними.

Переберіть теплий одяг. Так-так, цей пункт не зовсім веселий, але з правильною музикою і настроєм, можна виявити, що речі в шафі упорядковуються, а окрема стопка речей, з якими ви готові розпрощатися — складається.

Купіть теплу піжаму. Здається, тут навіть пояснювати нічого не потрібно: веселу або просто плюшеву, класичну або в стилі кінгурумі.

Заблукаєте в Pinterest. Ця програма однозначно подарує вам новорічний настрій і натхнення, адже там повно ідей, як прикрасити будинок, що одягнути і куди поїхати.

Послухайте цікавий онлайн-курс. Не переставайте отримувати нові знання навіть в зимовий період, коли рутина може бути особливо тяжкою. Наприклад, можна прослухати “Прискорений курс світової історії” — це пізнавальні короткі ролики, де за 10 хвилин розповідають про промислову революцію або про монголів.

Зробіть прибирання. Адже прибирання завжди допомагає очистити не тільки приміщення, а й голову від непотрібних думок. Наприклад, можна поприбирати за японськими принципам кайдзен.

Покормите птахів в парку або насипте їжу в годівницю для них. Це чудове заняття для всієї сім’ї. Годівницю можна зробити своїми руками.

Спечіть що-небудь. О, цей приємний запах свіжої здоби.

Сходіть в музей. В незалежності від того, в якому місті ви живете, у місцевому музеї виставці завжди буде, чим вас здивувати. Взимку часто відкривають тематичні виставки.

Пройдіться по антикварних крамничках і блошиних ринках. Там можна знайти цікаві книги, листівки, іграшки, посуд і статуетки.

Видаліть з комп’ютера і смартфона непотрібні програми. Це дозволить вам звільнити місце для маси класних фотографій з ковзанок, театрів, ялинок і барів.

УНН пропонує прочитати поради психолога, які подарунки дарувати на Новий рік близьким і друзям.

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