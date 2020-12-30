Ведущая легкоатлетка Украины заявила о планах на Олимпийские игры в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала ожидания от выступления на Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио в следующем году. Об этом она рассказала в интервью официальному "Instagram" Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ), передает УНН.
Бех-Романчук нацелена преодолеть семь метров в прыжках в длину.
“Я стараюсь не зацикливаться на какой-то конкретной цифре, что мне нужна семиметровая отметка и я буду невероятно счастлива. Да, конечно, для того, чтобы конкурировать на самых высоких соревнованиях, обязательно эта отметка должна быть. Я считаю, что медали ниже семи метров не будут разыгрываться на Олимпиаде”, — подчеркнула Бех-Романчук.
Примечательно, что в сезоне 2020 украинка провела семь международных стартов: четыре выиграла, трижды финишировала второй.
Напомним, что Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) признала прыгунью в длину Бех-Романчук лучшей спортсменкой по итогам 2020 года.