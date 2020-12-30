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Провідна легкоатлетка України заявила про плани на Олімпійські ігри в Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокоментувала очікування від виступу на Олімпійських ігорах-2020, які пройдуть у Токіо наступного року. Про це вона розповіла в інтерв'ю офіційному "Instagram" Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), передає УНН.

Провідна легкоатлетка України заявила про плани на Олімпійські ігри в Токіо

Бех-Романчук націлена подолати сім метрів у стрибках у довжину.

"Я намагаюся не зациклюватися на якійсь конкретній цифрі, що мені потрібна семиметрова відмітка і я буду неймовірно щаслива. Так, звичайно, для того, щоб конкурувати на найвищих змаганнях, обов'язково ця позначка повинна бути. Я вважаю, що медалі нижче семи метрів не будуть розігруватися на Олімпіаді", - наголосила Бех-Романчук.

Примітно, що у сезоні 2020 року українка провела сім міжнародних стартів: чотири виграла, тричі фінішувала другою.

Нагадаємо, що Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) визнала стрибунку у довжину Бех-Романчук найкращою спортсменкою за підсумками 2020 року. 

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