В течение трех лет должны исчезнуть очереди в детсады - В.Гройсман

"У нас с вами стоит задача за три года, и это абсолютно реально, мы должны снять очередь в детские сады в Украине", - сказал он.

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Премьер считает недопустимым, когда дети стоят в очередях и не могут попасть в детские сады.

Напомним, в июне прошлого года Министерство образования Украины утвердило новые правила для детских садов . Инициаторы изменений надеются, что эти правила помогут уменьшить очереди в дошкольные учреждения и легализовать небольшие частные садики.