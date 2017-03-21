В течение трех лет должны исчезнуть очереди в детсады - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение трех лет в Украине должны исчезнуть очереди в детские сады. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с городскими, поселковыми и сельскими головами в рамках заседания правления Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНН.
"У нас с вами стоит задача за три года, и это абсолютно реально, мы должны снять очередь в детские сады в Украине", - сказал он.
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Премьер считает недопустимым, когда дети стоят в очередях и не могут попасть в детские сады.
Напомним, в июне прошлого года Министерство образования Украины утвердило новые правила для детских садов . Инициаторы изменений надеются, что эти правила помогут уменьшить очереди в дошкольные учреждения и легализовать небольшие частные садики.