Протягом трьох років мають зникнути черги в дитсадки – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом трьох років в Україні мають зникнути черги у дитячі садочки. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання правління Асоціації міст України, передає кореспондент УНН.
“У нас з вами стоїть завдання за три роки, і це є абсолютно реально, ми маємо зняти чергу на дитячі садочки в Україні”, — сказав він.
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Прем’єр вважає неприпустимим, коли діти стоять у чергах і не можуть потрапити до дитячих садочків.
Нагадаємо, в червні минулого року міністерство освіти України затвердило нові правила для дитсадків. Ініціатори змін сподіваються, що ці правила допоможуть зменшити черги у дошкільні заклади і легалізувати невеликі приватні садочки.