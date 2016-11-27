В течение дня боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С начала суток до 18:00 боевики в зоне АТО 27 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С нуля часов и до 18 российско-оккупационные войска 27 раз обстреляли наши позиции", - говорится в сообщении.
На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинку, Гнутово, Павлополь. По Новотроицкому дважды вел огонь снайпер.
На донецком направлении по Авдеевке и Луганскому огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Новоалександровку и Новозвановку.