Протягом дня бойовики 27 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку доби до 18:00 бойовики у зоні АТО 27 розів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“З нуля годин і до 18 російсько-окупаційні війська 27 разів обстріляли наші позиції”, — йдеться у повідомленні.
На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнку, Гнутове, Павлопіль. По Новотроїцькому двічі вів вогонь снайпер.
На донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики Жовте, Новоолександрівку та Новозванівку.