Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства - КГГА

"Заказчиком работ" Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киева "было определено Коммунальное предприятие" Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева ". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок. О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонено из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок ", - отметил Дмитрий Давтян.

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

"Отмечу, что, к сожалению, многие сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле ", - отметил Дмитрий Давтян.