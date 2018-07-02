Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства - КГГА

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Процедура закупки "открытые торги" по предмету закупки "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киев. (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013) (45000000-7 Строительные работы и текущий ремонт) (генподрядные работы) "проведена в рамках действующего законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .

"Заказчиком работ" Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киева "было определено Коммунальное предприятие" Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева ". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок. О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонено из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок ", - отметил Дмитрий Давтян.

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

"Отмечу, что, к сожалению, многие сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле ", - отметил Дмитрий Давтян.

Украинские Национальные Новости

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