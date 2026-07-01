Противник совершил более 70 атак на фронте, наиболее активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток российские оккупанты 73 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активные бои продолжаются на Славянском и Покровском направлениях.
С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нескучное, Сопич, Козаче, Товстодубово, Коренек, Волфино, Горки, Бунякино, Малая Слободка, Бессаловка, Потаповка, Уланово; на Черниговщине – Ковпинка. Авиаударам подверглись Лужки и Коренек
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 31 обстрел, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики девять раз пытались прорвать оборону в сторону Терновой, Чайковки, Шевяковки, Зарубинки и в районах Лимана, Старицы, Артильного.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 13 атак в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, три атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка. Три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 12 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Горькое, Криничное, Гуляйпольское и Чарівное. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий в настоящее время не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано.
РФ за сутки потеряла 1210 военных, почти 1900 дронов и 4 системы ПВО – Генштаб01.07.26, 06:56 • 2956 просмотров