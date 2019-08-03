Протесты в Москве: полиция оттесняет митингующих, на данный задержано более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Пушкинской площади Москвы начались массовые задержания. Людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки, пишет УНН со ссылкой на издание “Новая газета” и другие СМИ РФ.
На Пушкинской площади Москвы начались массовые задержания. Людей выхватывают из толпы и ведут к автозакам. Полиция ранее объявляла:
“Уважаемые граждане, не нарушайте общественный порядок. Сотрудники Росгвардии несут службу для обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть — это ваши сыновья. Не нарушайте общественный порядок и закон... Мероприятие не согласовано. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности”
Связь с журналистами на Пушкинской очень плохая. Цифру в 43 задержанных озвучивает телеграм-канал “Протесты в мире”. Чуть ранее “Дождь” говорил о 33 задержанных. Но задержания продолжаются.
Корреспондент “Новой” рассказывает , что задержания проходят “очень жестко”. ОМОНовец сломал российский флаг, когда задерживал мужчину — его отнесли в автозак.
Другой корреспонднет “Новой” сообщает, что распылили газ на Пушкинской.
Около метро Кропоткинская ко всем мужчинам и молодым парням, Которые прячутся от дождя под козырьком подходят полицейские и просят показать документы, если их нет — задерживают pic.twitter.com/pkzzrUK6un— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019