Протести у Москві: поліція відтісняє мітингувальників, наразі затримано понад 40 людей

На Пушкінській площі Москви почалися масові затримання. Людей вихоплюють з натовпу і ведуть до автозаку. Поліція раніше повідомляла:

“Шановні громадяни, не порушуйте громадський порядок. Співробітники Росгвардіі несуть службу для забезпечення вашої безпеки. Серед них велика частина — це ваші сини. Не порушуйте громадський порядок і закон... Захід не погоджено. За порушення закону ви можете бути притягнуті до відповідальності”.

Зв’язок з журналістами на Пушкінській дуже погана. Цифру в 43 затриманих озвучує Telegram-канал “Протести в світі”. Трохи раніше “Дождь” говорив про 33 затриманих. Але затримання тривають.

Кореспондент “Новой” розповідає, що затримання проходять “дуже жорстко”. ОМОНівець зламав російський прапор, коли затримував чоловіка — його віднесли в автозак.

Інший корреспонднет “Новой” повідомляє, що розпилили газ на Пушкінській.

Около метро Кропоткинская ко всем мужчинам и молодым парням, которые прячутся от дождя под козырьком подходят полицейские и просят показать документы, если их нет - задерживают pic.twitter.com/pkzzrUK6un