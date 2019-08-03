Протести у Москві: поліція відтісняє мітингувальників, наразі затримано понад 40 людей

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Пушкінській площі Москви почалися масові затримання. Людей вихоплюють з натовпу і ведуть до автозаків, пише УНН з посиланням на видання “Новая газета” та інші ЗМІ РФ.

На Пушкінській площі Москви почалися масові затримання. Людей вихоплюють з натовпу і ведуть до автозаку. Поліція раніше повідомляла:

“Шановні громадяни, не порушуйте громадський порядок. Співробітники Росгвардіі несуть службу для забезпечення вашої безпеки. Серед них велика частина — це ваші сини. Не порушуйте громадський порядок і закон... Захід не погоджено. За порушення закону ви можете бути притягнуті до відповідальності”.

Зв’язок з журналістами на Пушкінській дуже погана. Цифру в 43 затриманих озвучує Telegram-канал “Протести в світі”. Трохи раніше “Дождь” говорив про 33 затриманих. Але затримання тривають.

Кореспондент “Новой” розповідає, що затримання проходять “дуже жорстко”. ОМОНівець зламав російський прапор, коли затримував чоловіка — його віднесли в автозак.

Інший корреспонднет “Новой” повідомляє, що розпилили газ на Пушкінській.

Около метро Кропоткинская ко всем мужчинам и молодым парням, которые прячутся от дождя под козырьком подходят полицейские и просят показать документы, если их нет - задерживают pic.twitter.com/pkzzrUK6un

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

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