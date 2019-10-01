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Протесты в Гонконге: полиция впервые застрелила митингующего

Киев • УНН

 • 9853 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Гонконге во время противостояния полиция впервые застрелила демонстранта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Протесты в Гонконге: полиция впервые застрелила митингующего

"Столкновения между митингующими и полицией проходили по всему Гонконгу, и произошло самое крупное столкновение с начала противостояния в июне. Демонстрант был впервые застрелен полицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Гонконга подтвердила, что в 18-летнего митингующего стреляли во время акции протеста. Он был в сознании, когда его госпитализировали. При этом, в полиции считают, что для жизни офицеров была серьезная угроза.

Сообщается, что 31 человека в возрасте от 18 до 75 лет госпитализировали с травмами. Двое из них находятся в критическом состоянии, и один в тяжелом.

Напомним, в Гонконге продолжились массовые демонстрации, в которых приняло участие более 100 тыс. человек.

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