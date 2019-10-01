Протести у Гонконгу: поліція вперше застрелила мітингувальника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Гонконгу під час протистояння поліція вперше застрелила демонстранта. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
"Сутички між мітингувальниками та поліцією проходили по усьому Гонконгу, і відбулося найбільше зіткнення від початку протистоянь у червні. Демонстрант був вперше застрелений поліцією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція Гонконгу підтвердила, що у 18-річного мітингувальника стріляли під час акції протесту. Він був при свідомості, коли його госпіталізували. При цьому, у поліції вважають, що для життя офіцерів була серйозна загроза.
Повідомляється, що 31 людину у віці від 18 до 75 років госпіталізували з травмами. Двоє з них перебувають у критичному стані, та один у важкому.
Нагадаємо, у Гонконгу продовжилися масові демонстрації, у яких взяло участь понад 100 тис. людей.