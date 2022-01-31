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Промышленное производство в прошлом году выросло на 1,1% после двух лет падения

Киев • УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Рост промышленного производства в 2021 году составил 1,1%, по сравнению с 4,5% падения годом ранее и на 0,5% в 2019 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

В декабре 2021 года против аналогичного периода прошлого года зафиксировано падение промышленного производства на 1%, по сравнению с ростом в годовом измерении на уровне 0,4% месяцем ранее.

По сравнению с ноябрем прошлого года в декабре зафиксирован рост промпроизводства - на 1,1%.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2021 года против аналогичного периода прошлого года показало падение на 1,4%, а по сравнению с ноябрем, с учетом сезонной коррекции, наблюдалось падение на 0,2%.

В целом в 2021 году в Украине по сравнению с 2020 годом выросло производство в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 0,9%, перерабатывающей - на 1,5%, и сократилось в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 0,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В 2020 году было зафиксировано сокращение промпроизводства на 5,2%, однако сейчас Госстат пересмотрел оценку и, как указано, спад составил 4,5%.

Украинские Национальные Новости

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