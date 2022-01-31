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Промислове виробництво торік зросло на 1,1% після двох років падіння

Промислове виробництво торік зросло на 1,1% після двох років падіння

Київ • УНН

 • 13444 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Зростання промислового виробництва у 2021 році становило 1,1%, проти 4,5% падіння роком раніше та 0,5% у 2019 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

У грудні 2021 року проти аналогічного періоду минулого року зафіксовано падіння промислового виробництва на 1%, проти зростання у річному вимірі на рівні 0,4% місяцем раніше.

У порівнянні з листопадом минулого року у грудні зафіксовано зростання промвиробництва - на 1,1%.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів промвиробництво у грудні 2021 року проти аналогічного періоду минулого року показало падіння на 1,4%, а в порівнянні з листопадом з урахуванням сезонної корекції, спостерігалося падіння на 0,2%.

Загалом у 2021 році в Україні у порівнянні з 2020 роком зросло виробництво у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 0,9%, переробній – на 1,5%, і скоротилося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,1%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

У 2020 році було зафіксоване скорочення промвиробництва на 5,2%, однак наразі Держстат переглянув оцінку і, як вказано, спад становив 4,5%.

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