Прокуратура требует от Минюста отреагировать на нарушения законодательства в Кропивницкий колонии №6

Согласно информации, органами прокуратуры Кировоградской области осуществляется постоянный надзор за соблюдением прав заключенных в местах несвободы. Однако, нарушения требований законодательства по этим вопросам продолжаются. Подтверждением этого являются результаты очередной проверки, проведенной в текущем году прокуратурой области в Кропивницкой исправительной колонии №6.

В результате снова выявлен ряд нарушений по обеспечению прав заключенных на надлежащие условия содержания, режимные требования, оказание необходимой медицинской помощи, изменение условий содержания, соблюдение правил пожарной безопасности и тому подобное. Например, пренебрежение требованиями пожарной безопасности привело к возникновению в конце прошлого года пожара административного здания учреждения, что повлекло материальный ущерб на сумму 470 тыс. грн. По указанному факту зарегистрировано уголовное производство (ч.1 ст.270 УК Украины).

В 2016 году в документах прокурорского реагирования, в том числе и Генпрокуратуры Украины, уже говорилось об указанных нарушениях. Эти документы вносились руководству ИК №6 и начальнику УГПтСУ в области.

Однако поскольку в указанном учреждении исполнения наказания продолжают иметь место системные нарушения законодательства, прокуратура области подготовила указание об устранении выявленных нарушений и проведении служебной проверки по фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, которое направила в Генеральную прокуратуру Украины для внесения заместителю Министра юстиции Украины.