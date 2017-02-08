Прокуратура требует от Минюста отреагировать на нарушения законодательства в Кропивницкий колонии №6

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 15869 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 57184 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 121366 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 127135 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 137072 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 153193 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 163602 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 125425 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139546 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190150 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
50%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 13981 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 15957 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 14074 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 16580 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 10605 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 15880 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 199308 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 254150 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 455453 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 407038 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 31157 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 30599 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45080 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67179 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 74292 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Прокуратура требует от Минюста отреагировать на нарушения законодательства в Кропивницкий колонии №6

Киев • УНН

 • 6485 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Прокуратура Кировоградской области требует от Министерства юстиции Украины отреагировать на системные нарушения законодательства в ИК №6. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.

Прокуратура требует от Минюста отреагировать на нарушения законодательства в Кропивницкий колонии №6

Согласно информации, органами прокуратуры Кировоградской области осуществляется постоянный надзор за соблюдением прав заключенных в местах несвободы. Однако, нарушения требований законодательства по этим вопросам продолжаются. Подтверждением этого являются результаты очередной проверки, проведенной в текущем году прокуратурой области в Кропивницкой исправительной колонии №6.

В результате снова выявлен ряд нарушений по обеспечению прав заключенных на надлежащие условия содержания, режимные требования, оказание необходимой медицинской помощи, изменение условий содержания, соблюдение правил пожарной безопасности и тому подобное. Например, пренебрежение требованиями пожарной безопасности привело к возникновению в конце прошлого года пожара административного здания учреждения, что повлекло материальный ущерб на сумму 470 тыс. грн. По указанному факту зарегистрировано уголовное производство (ч.1 ст.270 УК Украины).

В 2016 году в документах прокурорского реагирования, в том числе и Генпрокуратуры Украины, уже говорилось об указанных нарушениях. Эти документы вносились руководству ИК №6 и начальнику УГПтСУ в области.

Однако поскольку в указанном учреждении исполнения наказания продолжают иметь место системные нарушения законодательства, прокуратура области подготовила указание об устранении выявленных нарушений и проведении служебной проверки по фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, которое направила в Генеральную прокуратуру Украины для внесения заместителю Министра юстиции Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26