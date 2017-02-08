Прокуратура вимагає від Мін’юста відреагувати на порушення законодавства у Кропивницькій колонії №6
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокуратура Кіровоградської області вимагає від Міністерства юстиції України відреагувати на системні порушення законодавства у ВК №6. Про це поінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, органами прокуратури Кіровоградської області здійснюється постійний нагляд за додержанням прав в’язнів у місцях несвободи. Проте, порушення вимог законодавства з цих питань продовжують мати місце. Підтвердженням цього є результати чергової перевірки, проведеної в поточному році прокуратурою області в Кропивницькій виправній колонії №6.
Як наслідок знову виявлено низку порушень щодо забезпечення прав в’язнів на належні умови тримання, режимних вимог, надання необхідної медичної допомоги, зміни умов тримання, дотримання правил пожежної безпеки тощо. Наприклад, нехтування вимогами пожежної безпеки призвело до виникнення наприкінці минулого року пожежі адміністративної будівлі установи, що спричинило матеріальних збитків на суму 470 тис. грн. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження (ч.1 ст.270 КК України).
У 2016 році у документах прокурорського реагування, в тому числі і Генпрокуратури України, вже йшлося про вказані порушення. Ці документи вносились керівництву ВК №6 та начальнику УДПтСУ в області.
Проте оскільки в зазначеній установі виконання покарання продовжують мати місце системні порушення законодавства, прокуратура області підготувала вказівку про усунення виявлених порушень та проведення службової перевірки за фактами неналежного виконання посадових обов’язків працівниками установи, яку спрямувала до Генеральної прокуратури України для внесення заступнику Міністра юстиції України.