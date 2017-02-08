Прокуратура вимагає від Мін’юста відреагувати на порушення законодавства у Кропивницькій колонії №6

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46526 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 117347 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 123023 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 106665 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 122344 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80699 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89773 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97450 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88867 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 211442 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 28402 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 28389 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 30773 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 9874 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 28097 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 122998 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 211433 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 363105 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 298608 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 407393 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 2144 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 27017 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24342 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 106647 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 29861 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Прокуратура вимагає від Мін’юста відреагувати на порушення законодавства у Кропивницькій колонії №6

Київ • УНН

 • 6485 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокуратура Кіровоградської області вимагає від Міністерства юстиції України відреагувати на системні порушення законодавства у ВК №6. Про це поінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Прокуратура вимагає від Мін’юста відреагувати на порушення законодавства у Кропивницькій колонії №6

Згідно з інформацією, органами прокуратури Кіровоградської області здійснюється постійний нагляд за додержанням прав в’язнів у місцях несвободи. Проте, порушення вимог законодавства з цих питань продовжують мати місце. Підтвердженням цього є результати чергової перевірки, проведеної в поточному році прокуратурою області в Кропивницькій виправній колонії №6.

Як наслідок знову виявлено низку порушень щодо забезпечення прав в’язнів на належні умови тримання, режимних вимог, надання необхідної медичної допомоги, зміни умов тримання, дотримання правил пожежної безпеки тощо. Наприклад, нехтування вимогами пожежної безпеки призвело до виникнення наприкінці минулого року пожежі адміністративної будівлі установи, що спричинило матеріальних збитків на суму 470 тис. грн. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження (ч.1 ст.270 КК України).

У 2016 році у документах прокурорського реагування, в тому числі і Генпрокуратури України, вже йшлося про вказані порушення. Ці документи вносились керівництву ВК №6 та начальнику УДПтСУ в області.

Проте оскільки в зазначеній установі виконання покарання продовжують мати місце системні порушення законодавства, прокуратура області підготувала вказівку про усунення виявлених порушень та проведення службової перевірки за фактами неналежного виконання посадових обов’язків працівниками установи, яку спрямувала до Генеральної прокуратури України для внесення заступнику Міністра юстиції України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97