Прокуратура Турции требует суда для 16-летней девушки за оскорбление Эрдогана
Киев • УНН
16-летнюю девушку обвиняют в оскорблении президента Турции Эрдогана из-за нецензурной брани. Прокуратура требует суда, несмотря на объяснения девушки, что она просто испугалась кортежа.
Прокуратура потребовала суда для девушки, которую обвиняют в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает портал Turkish Minute, передает УНН.
Задержание и обвинения
16-летнюю девушку взяли под стражу 12 мая после того, как охрана Эрдогана обвинила ее в нецензурной брани в адрес президентского кортежа, который проезжал мимо. Девушка объяснила, что просто испугалась, когда авто проехало рядом на большой скорости, и заверила, что не знала, кому принадлежит транспорт. Она отрицала любые намерения оскорблять президента или других должностных лиц.
Судебный надзор и ограничения
После задержания девушку освободили под судебный надзор решением Первого уголовного мирового суда Стамбула. Суд обязал ее еженедельно отмечаться в полиции и не покидать пределы города.
Обвинительный акт и требования прокурора
18 августа прокурор подал обвинительный акт, требуя осуждения девушки за оскорбление президента. В прошлом году в Турции по статьям, связанным с оскорблением президента и других должностных лиц, было обвинено 972 несовершеннолетних.
Контекст закона и правозащитные беспокойства
С 2005 года в Уголовном кодексе Турции есть статьи, запрещающие оскорбление «турецкой нации» и должностных лиц, которые часто используются властями для ограничения свободы выражения мнений, отмечают правозащитники.
Пример дела Седеф Кабас
В 2022 году турецкий суд арестовал известную журналистку Седеф Кабас по обвинению в оскорблении президента Эрдогана. Оскорбление было выражено в форме поговорки, которую журналистка озвучила на оппозиционном телеканале и в своем Twitter, чем вызвала осуждение со стороны государственных чиновников. Закон об оскорблении президента предусматривает заключение сроком от одного до четырех лет.
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