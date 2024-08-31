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Прокуратура Туреччини вимагає суду для 16-річної дівчини за образу Ердогана

Прокуратура Туреччини вимагає суду для 16-річної дівчини за образу Ердогана

Київ • УНН

 • 32339 перегляди

16-річну дівчину звинувачують в образі президента Туреччини Ердогана через нецензурну лайку. Прокуратура вимагає суду, незважаючи на пояснення дівчини, що вона просто злякалася кортежу.

Прокуратура вимагала суду для дівчини, яку звинувачують у образі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє портал Turkish Minute, передає УНН

Затримання та звинувачення

16-річну дівчину взяли під варту 12 травня після того, як охорона Ердогана звинуватила її у нецензурній лайці на адресу президентського кортежу, який проїжджав повз. Дівчина пояснила, що просто злякалася, коли авто проїхало поруч на великій швидкості, і запевнила, що не знала, кому належить транспорт. Вона заперечила будь-які наміри ображати президента чи інших посадовців.

Судовий нагляд і обмеження

Після затримання дівчину звільнили під судовий нагляд рішенням Першого кримінального мирового суду Стамбула. Суд зобов'язав її щотижня відмічатися у поліції та не залишати межі міста.

Обвинувальний акт та вимоги прокурора

18 серпня прокурор подав обвинувальний акт, вимагаючи засудження дівчини за образу президента. Минулого року в Туреччині за статтями, пов'язаними з образою президента та інших посадовців, було звинувачено 972 неповнолітніх.

Контекст закону та правозахисні занепокоєння

З 2005 року в Кримінальному кодексі Туреччини є статті, що забороняють образу "турецької нації" та посадовців, які часто використовуються владою для обмеження свободи вираження поглядів, зазначають правозахисники.

Приклад справи Седеф Кабас

У 2022 році турецький суд заарештував відому журналістку Седеф Кабас за звинуваченням в образі президента Ердогана. Образа була виражена у формі приказки, яку журналістка озвучила на опозиційному телеканалі та в своєму Twitter, чим викликала засудження з боку державних чиновників. Закон про образу президента передбачає ув'язнення терміном від одного до чотирьох років.

У Туречині затримано 119 осіб, підозрюваних у причетності до ІДІЛ30.08.24, 15:46 • 13357 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП

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