Прокуратура просит определить, какой суд будет слушать дело "депутата Евпаторийского горсовета"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Апелляционный суд столицы обвинительный акт в отношении "депутата Евпаторийского городского совета", подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, для того, чтобы определить, какой из судов Киева будет рассматривать это дело. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"В суд направлено относительно так называемого "депутата Евпаторийского городского совета" обвинительный акт ... в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины для определения подсудности по одному из районных судов г. Киева и дальнейшего рассмотрения по существу", - отметила пресс-секретарь.

По информации Тихончик, следствие установило, что во время событий, которые происходили в марте 2014 года в Крыму, "депутат" обеспечивал перевозки членов незаконно образованных организаций "Черного казачества", "самообороны Крыма" и других участников вооруженных формирований для захвата административных зданий и органов местного самоуправления, а также для обеспечения проведения незаконного референдума на территории г. Евпатория.

Кроме того, в феврале 2014 выдвинул свою кандидатуру на так называемые "выборы в органы местного самоуправления" Евпаторийского городского совета", созданного оккупационными властями Российской Федерации на территории полуострова, от политической партии "Единая Россия" и был избран "депутатом Евпаторийского городского совета".

Как сообщал УНН, Херсонский городской суд продлил арест депутата "Евпаторийского городского совета" до 3 августа 2018 года, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность государства.

Депутата "Евпаторийского городского совета" задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом.

5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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