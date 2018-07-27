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Прокуратура просить визначити, який суд слухатиме справу "депутата Євпаторійської міськради"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до Апеляційного суду столиці обвинувальний акт щодо "депутата Євпаторійської міської ради", підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність України, для того, щоб визначити, який із судів Києва буде розглядати цю справу. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

"До суду скеровано відносно так званого "депутата Євпаторійської міської ради" обвинувальний акт … у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України для визначення підсудності за одним з районних судів м. Києва та подальшого розгляду по суті", - зазначила прес-секретар.

За інформацією Тихончик, слідство встановило, що під час подій, які відбувалися у березні 2014 року в Криму, "депутат" забезпечував перевезення членів незаконно утворених організацій "Черного казачества", "Самообороны Крыма" та інших учасників озброєних формувань для захоплення адміністративних будівель та органів місцевого самоврядування, а також для забезпечення проведення незаконного референдуму на території м. Євпаторія.

Окрім того, у лютому 2014 року висунув свою кандидатуру на так звані "вибори до органів місцевого самоврядування "Евпаторийского городского совета", створеного окупаційними органами влади Російської Федерації на території півострову, від політичної партії "Единая Россия" та був обраний "депутатом Евпаторийского городского совета".

Як повідомляв УНН, Херсонський міський суд продовжив арешт депутату “Євпаторійської міської ради” до 3 серпня 2018 року, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність держави.

Депутата “Євпаторійської міської ради” затримали на пункті пропуску “Чаплинка” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом.

5 квітня Херсонський міський суд обрав “депутату” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Українські Національні Новини

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