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Прокуратура повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова

Прокуратура повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 18529 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Прокуратура Киева повторно направила в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт по Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, подозреваемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На прошлой неделе повторно был направлен обвинительный акт в Шевченковский районный суд. Суд назначил подготовительное заседание на 3 августа. Квалификация обвинения не менялась", - сообщила пресс-секретарь.

Максимець добавила, что прокуратура устранила технические недостатки в обвинительном акте, которые были указаны в постановлении суда, согласно которому он был возвращен прокурору, и направила его на новое судебное рассмотрение.

Как сообщал УНН, 13 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по Ярославу Тарасенко и Александру Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по делу убийства Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Их действия квалифицированы по п. П. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Тарасенко Ярославу Николаевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лосю Александру Сергеевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным ГПУ, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

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