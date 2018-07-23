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Прокуратура повторно направила до суду справу щодо вбивства Вороненкова

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Києва повторно направила до Шевченківського районного суду столиці обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у співучасті у вбивстві колишнього депутата Державної Думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

“Минулого тижня повторно був направлений обвинувальний акт до Шевченківського районного суду. Суд призначив підготовче засідання на 3 серпня. Кваліфікація обвинувачення не змінювалася”, — повідомила прес-секретар.

Максимець додала, що прокуратура усунула технічні недоліки в обвинувальному акті, які були вказані в ухвалі суду, відповідно до якої він був повернутий прокурору, і направила його на новий судовий розгляд.

Як повідомляв УНН, 13 червня 2018 року Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата Державної Думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. 

23 березня 2017 року, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова. 

У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. 

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Їх дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Тарасенку Ярославу Миколайовичу — за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Лосю Олександру Сергійовичу — за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенко та громадянина України Ярослава Левенця), які на даний час переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

За даними ГПУ, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна

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