В прокуратуре заявили, что проверяют на госизмену всех госслужащих Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности. Об этом в эфире Крым.Реалии рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука, передает УНН.
В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать согласно Уголовному кодексу Украины, тем более за особо тяжкое преступление.
"Мы проверяем причастность каждого лица именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", – сказала Блудова.
Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.
"Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает сотрудница прокуратуры АРК.
11 июля сотрудники прокуратуры АРК и СБУ провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук. Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.
Напомним, прокуратура Крыма обвинила двух экс-депутатов в госизмене.