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У прокуратурі заявили, що перевіряють на держзраду усіх держслужбовців Криму

У прокуратурі заявили, що перевіряють на держзраду усіх держслужбовців Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність кожного кримського держслужбовця до вчинення державної зради, яка повинна полягати в активних діях із ведення підривної діяльності. Про це в ефірі Крим.Реалії розповіла начальник управління прокуратури АРК Світлана Блудова, коментуючи розшук колишнього кримського судді Валерія Чорнобука, передає УНН.

У той же час, за її словами, кожного держслужбовця або взагалі кожного, хто перебуває на території анексованого Криму, не переслідуватимуть згідно з Кримінальним кодексом України, тим більше за особливо тяжкий злочин.

"Ми перевіряємо причетність кожної особи саме до вчинення державної зради, яка повинна полягати в активних діях: допомога у веденні підривної діяльності. Суддя Чорнобук допомагав окупаційній владі встановлювати судову систему Російської Федерації", - сказала Блудова.

Вона додала, що сам факт роботи у підконтрольних Росії держорганах Криму не є злочином.

"Звичайний держслужбовець, який працює в МНС і допомагає народу, не буде нести кримінальну відповідальність", - стверджує співробітниця прокуратури АРК.

11 липня співробітники прокуратури АРК і СБУ провели обшуки в приміщеннях, в яких проживає колишній голова Апеляційного суду АРК Валерій Чорнобук. Колишнього кримського суддю підозрюють в скоєнні державної зради. Його місцезнаходження нразі невідоме. Пізніше Чорнобука оголосили в розшук.

Нагадаємо, прокуратура Криму звинуватила двох екс-депутатів в державній зраді.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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