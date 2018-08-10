Просьбу матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Просьба матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании ее сына передали на рассмотрение в Комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в своем Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.
"Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", - сообщила она.
Отметим, Сенцов голодает уже 89 дней.
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Напомним, Посольство Украины в России и консульство Украины в Екатеринбурге направили обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФСИН) РФ по предоставлению разрешения на посещение украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне новые фотографии Сенцова.