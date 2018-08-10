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Просьбу матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

Киев • УНН

 • 10317 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Просьба матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании ее сына передали на рассмотрение в Комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в своем Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Просьбу матери Сенцова о помиловании сына передали на рассмотрение спецкомиссии

"Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", - сообщила она.

Отметим, Сенцов голодает уже 89 дней.

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Напомним, Посольство Украины в России и консульство Украины в Екатеринбурге направили обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФСИН) РФ по предоставлению разрешения на посещение украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской стороне новые фотографии Сенцова.

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