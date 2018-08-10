Прохання матері Сенцова про помилування сина передали на розгляд спецкомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прохання матері українського режисера Олега Сенцова щодо помилування її сина передали на розгляд в Комісію з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу. Про це у своєму Facebook повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
“Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу”, — повідомила вона.
Зазначимо, Сенцов голодує вже 89 днів.
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Нагадаємо, Посольство України в Росії і консульство України в Єкатеринбурзі надіслали звернення до Федеральної служби судових приставів (ФСВП) РФ щодо надання дозволу на відвідання українського політв’язня Олега Сенцова.
Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала українській стороні свіжі фотографії Сенцова.