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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прохання матері Сенцова про помилування сина передали на розгляд спецкомісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прохання матері українського режисера Олега Сенцова щодо помилування її сина передали на розгляд в Комісію з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу. Про це у своєму Facebook повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

Прохання матері Сенцова про помилування сина передали на розгляд спецкомісії

“Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу”, — повідомила вона.

Зазначимо, Сенцов голодує вже 89 днів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі отримали лист матері Сенцова, але офіційної реакції поки немає

Нагадаємо, Посольство України в Росії і консульство України в Єкатеринбурзі надіслали звернення до Федеральної служби судових приставів (ФСВП) РФ щодо надання дозволу на відвідання українського політв’язня Олега Сенцова.

Як повідомляв УНН, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала українській стороні свіжі фотографії Сенцова.

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