Производит ЗРК «тор», а также РЛС: неизвестные дроны атаковали завод в ижевске - ЦПД

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
07:14 • 31109 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 100549 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 145421 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 143169 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 147015 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 137456 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 117745 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107852 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 134775 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107658 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вместо российского генконсульства в Познани может появиться украинское - Сикорский

Вместо российского генконсульства в Познани может появиться украинское - Сикорский

 • 56200 просмотра
Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

04:09 • 51031 просмотра
Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

04:18 • 53731 просмотра
Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ

Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ

04:29 • 36882 просмотра
Войска рф запустили «Калибры» из Черного моря

Войска рф запустили «Калибры» из Черного моря

04:39 • 51281 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 145428 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 120097 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 128148 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 134777 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 145456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 82949 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 84205 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 83688 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 72861 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 63368 просмотра
Актуальное
Производит ЗРК «тор», а также РЛС: неизвестные дроны атаковали завод в ижевске - ЦПД

Производит ЗРК «тор», а также РЛС: неизвестные дроны атаковали завод в ижевске - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 7904 просмотра

Read in English

Неизвестные БПЛА совершили атаку на ижевский электромеханический завод «купол», где производятся ЗРК «Тор» и РЛС. Об инциденте сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Дроны атаковали завод в российском ижевске, где россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

"Неизвестные БПЛА атаковали ижевский электромеханический завод "купол" в рф. Там россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС и определенные компоненты", - сообщил Коваленко.

Дополнение

Также росСМИ и паблики сообщали, что якобы украинские дроны атаковали завод в ижевске.

Напомним

В тульской области россии дроны атаковали химкомбинат, который производит компоненты, необходимые для создания порохов для боеприпасов крупных калибров.

Дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - источник20 окт. 2024, 08:46 • 21481 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
raketnii-kompleks-torРакетный комплекс "Тор
ukrainaУкраина