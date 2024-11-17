Производит ЗРК «тор», а также РЛС: неизвестные дроны атаковали завод в ижевске - ЦПД
Киев • УНН
Неизвестные БПЛА совершили атаку на ижевский электромеханический завод «купол», где производятся ЗРК «Тор» и РЛС. Об инциденте сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Дроны атаковали завод в российском ижевске, где россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
"Неизвестные БПЛА атаковали ижевский электромеханический завод "купол" в рф. Там россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС и определенные компоненты", - сообщил Коваленко.
Дополнение
Также росСМИ и паблики сообщали, что якобы украинские дроны атаковали завод в ижевске.
Напомним
В тульской области россии дроны атаковали химкомбинат, который производит компоненты, необходимые для создания порохов для боеприпасов крупных калибров.
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