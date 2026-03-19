$43.900.0550.520.11
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
66%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 22772 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 24702 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 44094 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 39396 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 43586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist
Шахед-136

Программа "Доступные лекарства" пополнилась 37 новыми препаратами в марте - НСЗУ

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

В перечень реимбурсации добавили 37 наименований лекарств по разным направлениям. Отпуск новых препаратов по е-рецептам в аптеках начнется с 31 марта.

В марте 2026 года в Украине произошло очередное обновление Перечня лекарственных средств и медицинских изделий по программе реимбурсации. В программу добавлено 37 торговых наименований лекарственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Детали

Полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий по программе "Доступные лекарства" по состоянию на март 2026 года можно посмотреть по ссылке. Отпуск новых препаратов в аптеках по электронному рецепту начнется с 31 марта 2026 года.

Сейчас в программу входит 748 лекарственных средств и медицинских изделий, из них 279 - полностью бесплатны для пациентов. Доступные лекарства по е-рецепту отпускают 17 363 аптеки и аптечные пункты по всей стране.

Новые препараты включены по следующим направлениям:

  • Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность);
    • Инфекционные заболевания;
      • Психические и поведенческие расстройства;
        • Эпилепсия;
          • Болезнь Паркинсона;
            • Сахарный диабет;
              • Заболевания органов дыхания;
                • Офтальмологические заболевания (глаукома);
                  • Мигрень;
                    • Беременность (профилактика);
                      • Онкологические заболевания (злокачественные новообразования молочной железы).

                        Напомним

                        Кабинет министров Украины утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, разрешив присоединяться областным департаментам здравоохранения и больницам.

                        Евгений Устименко

                        ОбществоЗдоровье
                        Кабинет Министров Украины
                        Карцинома
                        Аптека
                        Украина