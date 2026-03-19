Программа "Доступные лекарства" пополнилась 37 новыми препаратами в марте - НСЗУ
Киев • УНН
В перечень реимбурсации добавили 37 наименований лекарств по разным направлениям. Отпуск новых препаратов по е-рецептам в аптеках начнется с 31 марта.
В марте 2026 года в Украине произошло очередное обновление Перечня лекарственных средств и медицинских изделий по программе реимбурсации. В программу добавлено 37 торговых наименований лекарственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Детали
Полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий по программе "Доступные лекарства" по состоянию на март 2026 года можно посмотреть по ссылке. Отпуск новых препаратов в аптеках по электронному рецепту начнется с 31 марта 2026 года.
Сейчас в программу входит 748 лекарственных средств и медицинских изделий, из них 279 - полностью бесплатны для пациентов. Доступные лекарства по е-рецепту отпускают 17 363 аптеки и аптечные пункты по всей стране.
Новые препараты включены по следующим направлениям:
- Сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность);
- Инфекционные заболевания;
- Психические и поведенческие
расстройства;
- Эпилепсия;
- Болезнь Паркинсона;
- Сахарный диабет;
- Заболевания органов
дыхания;
- Офтальмологические заболевания (глаукома);
- Мигрень;
- Беременность (профилактика);
- Онкологические заболевания (злокачественные новообразования молочной железы).
Напомним
Кабинет министров Украины утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, разрешив присоединяться областным департаментам здравоохранения и больницам.