Программы Нацтелекомпании и "Рады" с сегодняшнего дня официально включены в универсальную программную услугу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги", передает УНН.
Этим законом предусматривается, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания утверждает перечень программ универсальной программной услуги для соответствующего населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом технологии вещания.
В частности, в состав универсальной программной услуги входят программы Национальной телекомпании Украины до ее преобразования в ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, а также телерадиоорганизаций местной и региональной категории вещания, и государственного предприятия “Парламентский телеканал “Рада” или его правопреемника при условии наличия у него лицензии на вещание.
Перечень программ универсальной программной услуги утверждается Национальным советом населенного пункта (села, поселка, города, района, области, всей Украины), на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом вида технологии, которая используется для осуществления такой деятельности.
Напомним, 6 октября за законопроект проголосовали 290 народных депутатов.