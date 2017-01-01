Програми Нацтелекомпанії та “Ради” відсьогодні офіційно включені до універсальної програмної послуги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні набув чинності закон “Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення“ щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги”, передає УНН.

Цим законом передбачається, що Національна рада України з питань телерадіомовлення затверджує перелік програм універсальної програмної послуги для відповідного населеного пункту, на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням технології мовлення.

Зокрема, до складу універсальної програмної послуги входитимуть програми Національної телекомпанії України до її перетворення у ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, а також телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, та державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності.

Нагадаємо, 6 жовтня за відповідний законопроект проголосували 290 народних депутатів

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